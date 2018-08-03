ارتفاع صافى ربح بنك كريدى أجريكول فى الربع الثانى من العام

رويترز

قال بنك كريدى أجريكول الفرنسى إن صافى أرباحه ارتفع بوتيرة أسرع من توقعات السوق بفضل أداء جيد لوحدته الإيطالية وأنشطته للاستثمار المصرفى وإدارة الأصول.

وزاد صافى ربح البنك 6.4 بالمئة إلى 1.44 مليار يورو (1.7 مليار دولار) فى الربع الثانى من العام. كان محللون استطلعت شركة الاستشارات انكوايرى فايننشال آراءهم لصالح رويترز توقعوا أن يبلغ ربح البنك فى المتوسط 1.04 مليار يورو.

وارتفع إجمالى إيرادات البنك 9.8 بالمئة إلى 5.17 مليار يورو. وتوقع محللون أن تبلغ الإيرادات 4.92 مليار يورو.