اختفاء مثقف صينى بعد اعتقاله خلال إجرائه مقابلة مع تلفزيون أمريكى

أ ف ب

فقد الاتصال بمثقف صينى معروف بانتقاداته للنظام الشيوعى بعدما اقتحمت قوات مسلحة شقته وقطعت مقابلة كان يجريها على الهواء مع تلفزيون أمريكى.

والأستاذ الجامعى المتقاعد سون وينجوانج الذى ما زال الاتصال به متعذرا، يبلغ الثمانين من العمر وكان يجرى مقابلة مع الشبكة الإعلامية صوت أمريكا التى تمولها واشنطن، عندما اقتحمت السلطات منزله فى جينان بشرق الصين.

وهتف حسب تسجيل صوتى تم بثه الأربعاء أن "الشرطة عادت لاسكاتي"، وتحدث عن ثمانية من رجال الأمن. وقبل أن يتوقف التسجيل يسمع صوته يقول "أنتم هنا بطريقة غير قانونية إطلاقا! أملك حرية التعبير!".

وبقيت اتصالات متكررة لوكالة فرانس برس، الجمعة، على هاتفه النقال ومنزله دون رد وكذلك رسائل على التطبيق الهاتفى "ويتشات".

ورفض مكتب الأمن فى جينان الرد على اسئلة فرانس برس.

وقالت شبكة "صوت أميركا" إنها "تتابع الوضع باهتمام وستنقل اى أنباء جديدة الى المتابعين ما إن يكون ذلك ممكنا"، حسب المتحدثة باسم الشبكة الأمريكية بريدجيت سييرشاك.