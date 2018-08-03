إعدام 38 شيكارة دقيق بلدى "متحجر" غير صالح للاستهلاك الآدمى بديروط

أسيوط - محمود عجمى

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط عن إعدام عدد 38 شيكارة دقيق بلدى زنة 50 كجم غير صالح للاستهلاك الآدمى، والذى تم ضبطه خلال إحدى الحملات التموينية والتفتيشية التي تنظمها مديرية التموين بالتعاون مع الوحدات المحلية وذلك في إطار الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

حيث تم ضبط 38 شيكارة دقيق بلدى فى حالة تحجر وينبعث منها رائجة كريهة بأحد مستودعات الدقيق بمركز ديروط، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة وبعد أخذ عينات منها لتحليلها من خلال مسئولي الصحة تبين أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وقال العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة ديروط، إنه تم إعدام الكمية المضبوطة من الدقيق بقرية الحوطا الشرقية عن طريق اللجنه المشكلة من رئاسة مجلس المدينة والتموين والصحة، وباستخدام معدات المجلس وذلك طبقًا لقرار النيابة فى المحضر رقم(904) لسنة 2018 جنح (أ.د.ط).

كان المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، قد أصدر تعليماته المشددة لمسئولى التموين والصحة ورؤساء المراكز بتكثيف الحملات الرقابية على المطاحن ومستودعات الدقيق والمخابز ومحطات الوقود لضبط الأسواق وقمع الغش والتدليس والتأكد من جودة وسلامة المواد المعروضة والوقوف على مدى إلتزامهم بالقوانين والقرارات التموينية وضمان وصول الدعم لمستحقيه وتوقيع العقوبات على المخالفين.