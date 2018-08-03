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إصابة 8 فلسطينيين خلال مسيرات العودة على حدود غزة

الجمعة، 03 أغسطس 2018 04:39 م
إصابة 8 فلسطينيين خلال مسيرات العودة على حدود غزة إصابات بين الفلسطينيين- أرشيفية
أ ش أ
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أصيب 8 مواطنين فلسطينيين على الأقل برصاص الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، خلال مسيرات العودة على حدود غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية فى قطاع غزة - فى بيان مقتضب - أن 8 مواطنين أصيبوا بجروح مختلفة شرق قطاع غزة حتى الآن.

وأشار شهود عيان إلى أن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب مئات المتظاهرين الذين وصلوا إلى الحدود الشرقية لقطاع غزة للمشاركة فى الجمعة الـ19 لمسيرات العودة وكسر الحصار ما أدى إلى إصابة المواطنين الثمانية.

كما أطلقت قوات الاحتلال النار صوب الشبان بمخيم العودة شرق خزاعة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة أثناء مشاركتهم فى جمعة الوفاء لشهيد القدس.

وبدأ المواطنون فى التوجه إلى مخيمات العودة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة فى نقاطها الخمسة وسط دعوات بمشاركة مكثفة فى جمعة شهيد القدس محمد يوسف.

 

 


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