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إصابة 12 شخصا بالمنيا بعد عقر كلب ضال لهم

الجمعة، 03 أغسطس 2018 11:50 م
إصابة 12 شخصا بالمنيا بعد عقر كلب ضال لهم كلب ضال - أرشيفية
كتب فريق المحافظات
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أصيب 12 شخصا من مركز بنى مزار إثر عقر كلب فى المدينة وقرية الشيخ فضل التابعة للمركز وتم نقل المصابين لمستشفى الشيخ فضل. 
 
كان اللواء مجدي عامر مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا قد تلقى اخطارا من العميد علاء الجاحر رئيس مباحث المديرية بوصول 12 شخص إلى مستشفى طواريء الشيخ فضل مصابين بخدوش وجروح.
 
وبالفحص تبين أن كلبا مسعورا بقرية الشيخ فضل عقر 9 مواطنين وآخر ببندر بني مزار قام بعقر 3 أشخاص من بينهم طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات ووالدتها وموظف بهندسة مياه الري، وتحرر محضر بالواقعة.
 
 
 
 
 
 

 


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