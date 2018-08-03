إصابة طفل بالتسمم لتناوله سم فئران عن طريق الخطأ بالمنوفية

المنوفية - محمود شاكر

أصيب طفل بحالة تسمم إثر تناوله سم فئران عن طريق الخطأ بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء سمير صلاح أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد باستقبال مستشفى أشمون العام الطفل "ى.م.م"، 6 سنوات ومقيم دائرة المركز، مصاباً بحالة تسمم، وتم تحويله إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى قسم السموم.

بالإنتقال والفحص وسؤال والدته "هـ.أ.ف" ربة منزل ومقيمة بذات العنوان، أفادت بتناول نجلها مبيد حشرى "سم فئران" موضوع بالمنزل بطريق الخطأ، ونفت الشبهة الجنائية، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم.