إسعاف المطار يستقبل 30 حالة مرضية يمنية

كتب - هانى عثمان - أحمد حمادة

استقبل مطار القاهرة الدولى، اليوم الجمعة، 30 حالة مرضية قادمة من اليمن، للعلاج فى مستشفيات القاهرة المختلفة.

وقالت مصادر طبية بمطار القاهرة الدولى، أن إسعاف المطار برئاسة الدكتور إبراهيم حسن، استقبلت 30 حالة مرضية يمنية مصابين بكسور وشروخ، إضافة إلى آخرين فى حاجة إلى عمليات مختلفة.

وأشارت المصادر، إلى أن إلى أنه تم الاستعانة بـ 15 سيارة إسعاف من خارج المطار، بالإضافة إلى 7 سيارات إسعاف من المطار، وتم تشكيل فريق من إسعاف المطار تحت إشراف محمود غنيم مشرف الإسعاف تولى إنزال الحالات المرضية من الطائرة، وإنهاء إجراءات وصولهم من الصالة، وخروجهم من المطار، وتوزيعهم على المستشفيات التى تم تخصيصها لعلاجهم.