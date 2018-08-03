إزالة 35 حالة تعد على الأراضى الزراعية بديرمواس بالمنيا

فريق المحافظات

أزالت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس بالمنيا ، 35 حالة تعدى على الأرض الزراعية بمساحة فدان ونصف ، وذلك خلال حملة مكبرة نظمتها الوحدة المحلية بالتعاون مع قسم حماية الأراضى والإرشاد الزراعي بهدف الحفاظ على رقعة الأراضى الزراعية داخل زمام المحافظة.

وقال المهندس على غلاب رئيس المركز، إن الوحدة المحلية تواصل جهودها فى التصدى لأية تعديات على الأرض الزراعية أو أملاك دولة سواء بالبناء المخالف أو التبوير وإزالة أى حالة تعدى فى المهد مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين .