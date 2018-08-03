إدارة حماية نهر النيل تنفذ 3 قرارات إزالة بزمام القرنة فى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

قامت الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل لمحافظة قنا بالأقصر، بتنفيذ قرار إزالة لمبانى بمسطح 42م2 بناحية القبلى قامولا - بزمام مركز القرنة غرب الأقصر، وقرار إزالة مبانى بمسطح 15م2 بزمام تفتيش نيل الأقصر ناحية البعيرات بزمام مركز القرنة غرب الأقصر، وقرار ردم بمسطح 250 م2 بناحية الكروم - مركز إسنا جنوب الأقصر.

وأوضح المهندس محمد سعد الدين مدير عام الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل بالأقصر، فى بيان صحفى، أن هذه المناطق تعد من المناطق الصادر لها العديد من قرارات الإزالة نظراً لارتفاع أعداد المخالفات والتعديات بها، وسينفذ بها خلال الفترة المقبلة عدد من حملات إزالة التعديات.

وجاء ذلك خلال الأسبوع الثانى من الموجه العاشرة التى أطلقها رئيس الجمهورية لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل حيث تتم حملات الإزالة بالتنسيق مع رجال القوات المسلحة والشرطة بناءاً على تعليمات المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه والمهندس محمد عبد اللطيف رئيس الإدارة المركزية لتطويروحماية النيل بالوجه القبلى بإسنا .