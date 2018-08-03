إثيوبيا توجه الاتهام لـ5 أشخاص يشتبه بتورطهم فى الهجوم على تجمع لـ"أبى أحمد"

(رويترز)

قالت وسائل إعلام إثيوبية رسمية، اليوم الجمعة، إن المدعين الاتحاديين سيوجهون اتهامات لخمسة أشخاص يشتبه فى ضلوعهم فى انفجار خلال تجمع فى أديس أبابا فى يونيو حضره رئيس الوزراء أبى أحمد.

ولاقى شخصان حتفهما وأصيب العشرات فى الهجوم بقنبلة على التجمع الذى حضره رئيس الوزراء الجديد فى العاصمة.

وذكرت هيئة فانا الإذاعية أن "الادعاء طلب من المحكمة أن تمهله 15 يوما لتوجيه الاتهامات للمشتبه بهم... ومنحته المحكمة 15 يوما برفض التماس المشتبه بهم للإفراج عنهم بكفالة".