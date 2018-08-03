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"أوقاف دمياط" تحرر محاضر ضد أصحاب الزوايا المخالفة وتحيل المقصرين للتحقيق

الجمعة، 03 أغسطس 2018 05:50 م
"أوقاف دمياط" تحرر محاضر ضد أصحاب الزوايا المخالفة وتحيل المقصرين للتحقيق صلاة الجمعة - أرشيفية
دمياط معتز الشربينى
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قرر الشيح محمد سلامة مدير عام الأوقاف بمحافظة دمياط تحرير محاضر ضد أصحاب الزوايا المخالفة وإحالة المقصرين للتحقيق، حيث تبين من خلال متابعة لجان تفتيش المديرية فتح زاوية خالد بن الوليد بدمياط الجديدة، وتم تحرير محضر بذلك، وتعطيل خطبة الجمعة اليوم بمسجد أبو شمس طريق المطار بكفر البطيخ.
 
كما تم تعطيل خطبة الجمعة بمسجد حيزة بعزبة حيزة بالوسطانى بكفر سعد، وتم إحالة إمام مسجد شمس الدين للتحقيقات لتعطيله الخطبه، وإحالة المسئولين بإدراة كفر سعد والمتسبب فى تعطيل الخطبة بمسجد حيزة بالوسطانى للتحقيق.
 
وتبين وجود خمس زوايا بإدارة الزرقا تم فتحهم اليوم دون تصريح، وهى زاوية مجمع الإيمان وزاوية الصفا وزاوية الصعيدى وزاوية عبد الوهاب جلال وزاوية المشروع الخواجة.

 


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