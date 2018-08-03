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أهالى نجوع قرية الصوامعة بسوهاج يطالبون بتوصيل مياه الشرب

الجمعة، 03 أغسطس 2018 10:30 م
أهالى نجوع قرية الصوامعة بسوهاج يطالبون بتوصيل مياه الشرب
سوهاج – عمرو خلف
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مشكلة حقيقية على مدار سنوات طويلة تعانى منها 8 نجوع بقرية الصوامعة شرق بالجبل الشرقى بمركز أخميم بمحافظة سوهاج والذى يبلغ عدد سكانهم 30 الف نسمة تقريبا فهم يعانون من عدم وجود مياه الشرب رغم توصيل المواسير الى منازلهم بالاضافة الى بعض الطرق غير المرصوفة مما تسبب لهم صعوبة كبيرة فى التحرك الى مركز اخميم او القرى المجاورة.

أهالى نجوع الصوامعة شرق حاولوا مرارا وتكرارا مع المسئولين فى توصيل مرفق المياه الى منازلهم حيث ان عدد كبير منهم يعتمد على خزانات المياه فيما يقوم البعض بشرائها او تعبئتها بالجراكن من قرية الصوامعة للشرب منها وهى محملة على عربات كارو  فيما يشتكى البعض من باقى النجوع من ضعف المياه.

انتقل "اليوم السابع"  الى نجع الشيخ احمد اسماعيل بقرية الصوامعة شرق بالجبل الشرقى  وقال فى البداية خليفه أحمد عبد السيد من أهالى القرية ويمتلك قطعة ارض بالمنطقة ، انهم تملكوا هذه الارض بعد تقنين أوضاعها وتم توصيل مواسير المياه والعدادات الخاصة بها ولكن لا يوجد مياه مطلقا منذ سنوات مما يسبب لهم مشكلة حقيقية  فهم يضطرون الى الى تعبئة الجراكن على عربات كارو من القرية الرئيسية الصوامعة .

ومن جانبه قال اللواء محمد البدرى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج ، أن نجع الشيخ أحمد اسماعيل وبعض النجوع المجاورة بقرية الصوامعة شرق يقعون فى منطقة جبلية ترتفع عن سطح الارض فيما يقرب من 30 متر وأن المياه  تنقطع المياه فى أوقات الذروة ويتم الدفع بسيارات مياه شرب نقية للمواطنين خلال تلك الفترة، كما تم ادراج مشروع محطة مياه شرب مدمجة 50 لتر  لكل ثانية من خطة البنك الدولى للتنمية المحلية 2018-2019 وتم الانتهاء من إجراءات تخصيص قطعة الارض وجارى استكمال الاجراءات.


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