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أمن الجيزة يواجه انتشار الاستروكس بحملات وضبط كيلو من المخدر

الجمعة، 03 أغسطس 2018 07:00 ص
أمن الجيزة يواجه انتشار الاستروكس بحملات وضبط كيلو من المخدر الاستروكس-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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واصلت مديرية أمن الجيزة حملاتها الأمنية لضبط تجار المواد المخدرة وخاصة مخدر الاستروكس، لمواجهة انتشاره خاصة بالأحياء الشعبية، وتمكن رجال المباحث من ضبط عدد المتهمين بحوزتهم  كيلو و80 جراما من مخدر الاستروكس.

وتم ضبط المتهمين خلال حملة شنتها الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بالتنسيق مع ضباط مكافحة المخدرات، حيث تمكن رجال المباحث من ضبط عدد من العاطلين بحوزتهم كيول و80 جراما من مخدر الاستروكس، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات للاتجار بها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.

 


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