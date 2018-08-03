أمريكا تتهم روسيا بانتهاك العقوبات على كوريا الشمالية

(رويترز)

اتهمت نيكى هيلى المبعوثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، روسيا بانتهاك العقوبات التى تفرضها المنظمة الدولية على كوريا الشمالية، حيث أشارت إلى تقارير موثوق بها تفيد بأن موسكو تمنح تصاريح عمل جديدة للعمال الكوريين الشماليين.

وقالت "هيلى" فى بيان، أن التقارير الموثوق بها عن انتهاك روسيا لعقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على عمال كوريا الشمالية الذين يعملون فى الخارج مزعجة للغاية، ولا يمكن لروسيا أن تدعم العقوبات بالكلام فى مجلس الأمن ثم تنتهكها بالأفعال.