video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 03 أغسطس 2018 09:28 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

أمريكا تتهم روسيا بانتهاك العقوبات على كوريا الشمالية

الجمعة، 03 أغسطس 2018 08:24 م
أمريكا تتهم روسيا بانتهاك العقوبات على كوريا الشمالية نيكى هيلى المبعوثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة
(رويترز)
إضافة تعليق

اتهمت نيكى هيلى المبعوثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، روسيا بانتهاك العقوبات التى تفرضها المنظمة الدولية على كوريا الشمالية، حيث أشارت إلى تقارير موثوق بها تفيد بأن موسكو تمنح تصاريح عمل جديدة للعمال الكوريين الشماليين.

 

وقالت "هيلى" فى بيان، أن التقارير الموثوق بها عن انتهاك روسيا لعقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على عمال كوريا الشمالية الذين يعملون فى الخارج مزعجة للغاية، ولا يمكن لروسيا أن تدعم العقوبات بالكلام فى مجلس الأمن ثم تنتهكها بالأفعال.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قوات الأمم المتحدة تدخل الجولان السورية للمرة الأولى منذ 2011

الأمم المتحدة تطالب بوقف الحرب فى اليمن فورا لسوء الأوضاع الإنسانية

المبعوثة الامريكية لدى الامم المتحدة

نيكى هيلى

روسيا

كوريا الشمالية

مجلس الامن




لا تفوتك
تخصيص مكاتب تموين بمراكز الشباب لتسجيل المواليد الجدد على البطاقات

تخصيص مكاتب تموين بمراكز الشباب لتسجيل المواليد الجدد على البطاقات

الذهب يتراجع جنيهين ليسجل أدنى سعر فى عام 2018 وعيار 21 بـ605 جنيهات

الذهب يتراجع جنيهين ليسجل أدنى سعر فى عام 2018 وعيار 21 بـ605 جنيهات

أزمات وأسرار خلف أسوار أبو مقار 2 .. "إرث العلم والأزمات".. تركة متى المسكين التى أبقاها الأنبا ابيفانيوس بعيدًا عن الأعين.. تبرأ من "يعقوب المقارى" بعدما شرع فى إنشاء دير خامس فى وادى النطرون

أزمات وأسرار خلف أسوار أبو مقار 2 .. "إرث العلم والأزمات".. تركة متى المسكين التى أبقاها الأنبا ابيفانيوس بعيدًا عن الأعين.. تبرأ من "يعقوب المقارى" بعدما شرع فى إنشاء دير خامس فى وادى النطرون

عصام شلتوت يكتب: نجوم الصدفة أنقذوا الأهلى من الخسارة الافتتاحية.. لماذا غاب صلاح محسن وحمدى.. الأدب فى الاحتراف بفلوس يا "جو".. وادعم هجومك يا أحمر

عصام شلتوت يكتب: نجوم الصدفة أنقذوا الأهلى من الخسارة الافتتاحية.. لماذا غاب صلاح محسن وحمدى.. الأدب فى الاحتراف بفلوس يا "جو".. وادعم هجومك يا أحمر

فتح معبر رفح من السبت وحتى الثلاثاء لعبور حجاج غزة بتوجيهات الرئيس السيسى

فتح معبر رفح من السبت وحتى الثلاثاء لعبور حجاج غزة بتوجيهات الرئيس السيسى

س و ج.. هل يعوض ناصر ماهر عبد الله السعيد بعد الظهور الأول مع الأهلى؟

س و ج.. هل يعوض ناصر ماهر عبد الله السعيد بعد الظهور الأول مع الأهلى؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة