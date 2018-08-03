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أطفال التهريب ببورسعيد فى عهدة نجيب ساويرس.. اعرف الحكاية

الجمعة، 03 أغسطس 2018 12:14 م
أطفال التهريب ببورسعيد فى عهدة نجيب ساويرس.. اعرف الحكاية نجيب ساويرس والأطفال
كتب هيثم سلامة
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أثارت قضية الأطفال المتهمين بالتهريب فى بورسعيد، العديد من ردود الأفعال والتعاطف على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة خاصة عقب فيديو الحوار معهم الذى تم تداوله بشكل كبير، بعد أن أجرته إحدى المذيعات عقب إلقاء القبض عليهم، الأمر الذى أثار حالة كبيرة من التعاطف بسبب طريقتها، على خلفية ضبطهم بتهمة تهريب البضائع الأجنبية دون دفع رسوم الجمارك.

 

المهندس نجيب ساويرس، كان على رأس المتعاطفين مع الأطفال المهربين، معلنا رفضه لطريقة المذيعة فى الحوار مع هؤلاء الأطفال، ومع حالة التعاطف طالبه أحد المتابعين له بتوفير فرصة عمل لهم يستطيعون من خلالها الإنفاق على أنفسهم وأسرهم، وهو ما استجاب له بالفعل حيث أعلن رجل الأعمال، عن توكيل محامى لهم للتصالح مع الجمارك، حفاظا على مستقبلهم، ووعد أيضا بتوظيفهم.

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بوستات نجيب ساويرس 

ورد نجيب ساويرس على أحد متابعيه على تويتر، الذى أوضح ما تعنيه المذيعة بالعمل فى الاستثمار، والذى تقصد به منطقة الاستثمار فى بورسعيد، قائلاً :"هما مش من بورسعيد أساسا علشان يعرفوا وهى ضعيفة الإحساس والحرفية جدا".

صراحة مذيعة مزعجة ...قال إستثمار قال ... اشتغلوا فى الإستثمار قال ... https://t.co/MiTahKnggN

 

 


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رجل الاعمال نجيب ساويرس

أطفال بورسعيد

تهريب

جمارك

مذيعة




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