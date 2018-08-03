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أخطر مجرمى أوروبا يسلم نفسه للشرطة الفرنسية بعد 7 سنوات من الهرب

الجمعة، 03 أغسطس 2018 10:46 ص
أخطر مجرمى أوروبا يسلم نفسه للشرطة الفرنسية بعد 7 سنوات من الهرب شرطة فرنسا - ارشيفية
كتب: أحمد علوى
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قالت صحيفة لو بروجريه الفرنسية، أن ديفيد جراس، أحد أكثر المجرمين المطلوبين فى أوروبا، سلم نفسه أمس الخميس إلى السلطات فى فرنسا بعد 7 سنوات من الهرب، ووفقاً لبيان الشرطة، لا يوجد مبرر واضح يدفعه لتسليم نفسه، خاصة أنه مطلوب منذ الكثير من الأعوام.

ووفقاً للصحيفة ذاتها، أدين جراس البالغ من عمره 48 عاما فى 2016 غيابيا بالسجن 25 عاما، لاعتباره من قيادات جماعة إجرامية هاجمت فى 2011 مخزنا لشركة نقل أموال وسرقت 10 ملايين يورو.

وبحسب ما ذكرته آنذاك صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، وقعت السرقة فى 17 دقيقة، وأدت لمقتل شخص وإصابة اثنين آخرين، واحتجاز رهينة لفترة قصيرة.

 


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