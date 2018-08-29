82% من القراء يؤيدون تقنين الترخيص لمركبات التوك توك بالمحافظات

فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد الأصوات المطالبة بتقنين الترخيص لمركبات التوك توك بالمحافظات؟، أيد غالبية القراء الأصوات المطالبة بتقنين الترخيص لمركبات التوك توك.

وأيد 82% من القراء الأصوات المطالبة بتقنين الترخيص لمركبات التوك توك بالمحافظات، بينما رفض 17% من القراء تقنين تراخيص التوك توك، فى الوقت الذى أعرب فيه 1% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.