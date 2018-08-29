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82% من القراء يؤيدون تقنين الترخيص لمركبات التوك توك بالمحافظات

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 08:19 ص
82% من القراء يؤيدون تقنين الترخيص لمركبات التوك توك بالمحافظات الاستطلاع
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فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد الأصوات المطالبة بتقنين الترخيص لمركبات التوك توك بالمحافظات؟، أيد غالبية القراء الأصوات المطالبة بتقنين الترخيص لمركبات التوك توك.

وأيد 82% من القراء الأصوات المطالبة بتقنين الترخيص لمركبات التوك توك بالمحافظات، بينما رفض 17% من القراء تقنين تراخيص التوك توك، فى الوقت الذى أعرب فيه 1% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.

 


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الاستطلاع

تراخيص التوك توك

تقنين تراخيص التوك توك

التوك توك




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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

د. عمر منصور العقاد

التقنين فين؟

ياريت يكون مفهوم ان الناس اللي صوتت لصالح التقنين مفيش ولا واحد منهم موافق يسمع ازعاج الكاسيت بتاع التوك توك و هو عايز ينام في بيته بعد يوم مرهق او ولاده عايزين يذاكروا او عنده مريض عايز يرتاح . و محدش راضي بالتحرش و الحوادث و الجرائم اللي بيسببها بسبب سيره في قلب المدن و ليس في القرى الصغيرة .

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