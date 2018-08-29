video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 29 أغسطس 2018 12:57 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

3 ملايين جنيه وراء انتحال 4 أشخاص لصفة ضباط ومحاولة خطف كهربائى بالهرم

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 12:47 م
3 ملايين جنيه وراء انتحال 4 أشخاص لصفة ضباط ومحاولة خطف كهربائى بالهرم جريمة الخطف-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
إضافة تعليق

انتحل 4 أشخاص صفة ضباط شرطة لاختطاف كهربائى من منزله بالهرم، بسبب خلافات مالية مع زوج شقيقته تبلغ قيمتها 3 ملايين جنيه، إلا أن المجنى عليه استغاث بالأهالى وتمكنوا من القبض على المتهمين وتسليمهم لرجال المباحث.

 

تلقى المقدم محمد الصغير رئيس مباحث قسم شرطة الهرم بلاغا يفيد ضبط عدد من الأشخاص لانتحالهم صفة ضباط شرطة ومحاولة خطف كهربائى.

 

وبانتقال رجال المباحث إلى محل الواقعة، تبين أن 4 أشخاص ارتدوا ملابس شرطية وتوجهوا لمسكن المجنى عليه "عطية. ف" كهربائى، مدعين انهم ضباط شرطة وحاولوا اختطافه، إلا أن المجنى عليه شك بأمرهم واستغاث بالأهالى الذين تمكنوا من ضبط المتهمين.

 

وبمواجهتهم أمام العقيد محمد راسخ مفتش مباحث غرب الجيزة اعترفوا بارتكاب الواقعة بتحريض من مقاول يدعى "رمضان. ر" بسبب خلافات مالية، حيث جمع أحد الأشخاص مبلغ 3 ملايين جنيه منه ومن آخرين بحجة استثمارها ثم احتال عليهم واحتفظ بالنقود لدى زوج شقيقة المجنى عليه، وهو ما دفعهم لمحاولة اختطافه لاستعادة نقودهم، وحرر محضرا بالواقعة، وأخطر اللواء الدكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط شخص انتحل صفة صحفى واستولى على 180 ألف جنيه من ضحاياه

فيديو.. لحظة ضبط شقيقين انتحلا صفه عاملين بشركة مبيدات لسرقة كبار السن

سقوط شقيقين انتحلا صفة عمال شركة مبيدات وسرقا شقق كبار السن بعابدين

خطف شخص

انتحال صفة شرطة

الهرم

خلافات مالية

أمن الجيزة

اخبار الحوادث

اخبار الحوادث اليوم

أخبار مصر اليوم




لا تفوتك
ملخص اجتماع وزيرى نقل مصر والسودان لربط البلدين بالسكة الحديد × 8 معلومات

ملخص اجتماع وزيرى نقل مصر والسودان لربط البلدين بالسكة الحديد × 8 معلومات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة