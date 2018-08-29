3 ملايين جنيه وراء انتحال 4 أشخاص لصفة ضباط ومحاولة خطف كهربائى بالهرم

انتحل 4 أشخاص صفة ضباط شرطة لاختطاف كهربائى من منزله بالهرم، بسبب خلافات مالية مع زوج شقيقته تبلغ قيمتها 3 ملايين جنيه، إلا أن المجنى عليه استغاث بالأهالى وتمكنوا من القبض على المتهمين وتسليمهم لرجال المباحث.

تلقى المقدم محمد الصغير رئيس مباحث قسم شرطة الهرم بلاغا يفيد ضبط عدد من الأشخاص لانتحالهم صفة ضباط شرطة ومحاولة خطف كهربائى.

وبانتقال رجال المباحث إلى محل الواقعة، تبين أن 4 أشخاص ارتدوا ملابس شرطية وتوجهوا لمسكن المجنى عليه "عطية. ف" كهربائى، مدعين انهم ضباط شرطة وحاولوا اختطافه، إلا أن المجنى عليه شك بأمرهم واستغاث بالأهالى الذين تمكنوا من ضبط المتهمين.

وبمواجهتهم أمام العقيد محمد راسخ مفتش مباحث غرب الجيزة اعترفوا بارتكاب الواقعة بتحريض من مقاول يدعى "رمضان. ر" بسبب خلافات مالية، حيث جمع أحد الأشخاص مبلغ 3 ملايين جنيه منه ومن آخرين بحجة استثمارها ثم احتال عليهم واحتفظ بالنقود لدى زوج شقيقة المجنى عليه، وهو ما دفعهم لمحاولة اختطافه لاستعادة نقودهم، وحرر محضرا بالواقعة، وأخطر اللواء الدكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.