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145.6 مليار جنيه استثمارات قطاع البترول العام الحالى و94% منها للقطاع الخاص

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 09:00 ص
145.6 مليار جنيه استثمارات قطاع البترول العام الحالى و94% منها للقطاع الخاص استخراج البترول - أرشيفية
كتب مصطفى عبد التواب
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تقدراستثمارات قطاع  البترول بنحو 145.6 مليار جنيه بنسة 15.5% من إجمالى الاستثمارات المستهدفة خلال العام المالى الحالى 2018-2019، وتستحوذ استثمارات الغاز الطبيعى على 91% منها بواقع 132.8 مليار جنيه.

وبحسب خطة الحكومة فإن قطاع استخراجات الزيت الخام تشكل 8.7% بواقع 12.7 مليار جنيه، بينما تستحوذ الاستخراجات الأخرى على 65 مليون جنيه. 

ويبلغ نصيب القطاع الخاص من استثمارات القطاع 137.5 مليار جنيه بواقع 94% من جملة الاستثمارات وتستحوذ الشركات العامة على النسبة المتبقية بواقع 6%. 


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