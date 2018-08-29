145.6 مليار جنيه استثمارات قطاع البترول العام الحالى و94% منها للقطاع الخاص

كتب مصطفى عبد التواب

تقدراستثمارات قطاع البترول بنحو 145.6 مليار جنيه بنسة 15.5% من إجمالى الاستثمارات المستهدفة خلال العام المالى الحالى 2018-2019، وتستحوذ استثمارات الغاز الطبيعى على 91% منها بواقع 132.8 مليار جنيه.



وبحسب خطة الحكومة فإن قطاع استخراجات الزيت الخام تشكل 8.7% بواقع 12.7 مليار جنيه، بينما تستحوذ الاستخراجات الأخرى على 65 مليون جنيه.



ويبلغ نصيب القطاع الخاص من استثمارات القطاع 137.5 مليار جنيه بواقع 94% من جملة الاستثمارات وتستحوذ الشركات العامة على النسبة المتبقية بواقع 6%.