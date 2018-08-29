10 دول تشارك فى المناورات الدولية (أجيل سبيريت -2018) فى جورجيا

/أ ش أ/

أعلنت وزارة الخارجية الجورجية أن عشرة بلدان تعتزم المشاركة فى المناورات الدولية السنوية (أجيل سبيريت-2018) (شريك يستحق الثقة-2018)، التى ستجرى فى جورجيا فى الفترة من 1 إلى 11 سبتمبر القادم.

وذكر بيان لوزارة الخارجية الروسية اليوم الأربعاء، حسبما أفادت وكالة أنباء (نوفوستي) الروسية أن سيناريو هذه المناورات يستند إلى عمليات الدفاع والهجوم.

وأضاف البيان أنه مقارنة بعام 2017، حيث تم تمثيل 7 من الدول الأعضاء فى حلف شمال الأطلسى وشركائه فى المناورات، فإن مناورات العام الجارى ستشارك فيها 10 دول هى جورجيا والولايات المتحدة الأميركية وبلغاريا ورومانيا ولاتفيا واليونان، وأوكرانيا وتركيا وتشيكيا وإستونيا.

وأشار البيان إلى أن الهدف من المناورات، التى ستجرى فى جورجيا للمرة الثامنة، هو زيادة مستوى الاستعداد للعمليات المشتركة لقوات الرد السريع التابعة لحلف (الناتو) والتعامل مع الأزمات وتحسين القدرات التشغيلية للوحدة القيادية وإدارة العمليات.

وأوضحت وزارة الخارجية الجورجية - فى بيانها - أن هذه المناورات، التى تنظم بالاشتراك مع القيادة الأوروبية لفيلق مشاة البحرية الأمريكية، ستعقد فى مدينة سيناكى بمقاطعة ساميجريلو الجورجية.

يُذكر أن التعاون بين جورجيا وحلف شمال الأطلسى أصبح بعد عام 2004 أكثر كثافة. كما أنه خلال قمة حلف شمال الأطلسى فى ويلز فى 4 - 5 سبتمبر 2014 تم اعتماد حزمة من الإجراءات لتشجيع جورجيا فى سعيها للحصول على عضوية الحلف، وجرى افتتاح مركز للتدريب فى جورجيا كجزء من حزمة الإجراءات المذكورة، حيث يتم تدريب العسكريين من حلف شمال الأطلسى ومن البلدان الشريكة له.