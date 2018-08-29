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وزير خارجية الإمارات يكشف غسيل سمعة الإخوان فى صحيفة الواشنطن بوست

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 05:59 م
وزير خارجية الإمارات يكشف غسيل سمعة الإخوان فى صحيفة الواشنطن بوست أنور قرقاش
كتب هيثم سلامة
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كشف أنور قرقاش، وزير الشئون الخارجية لدولة الإمارات، غسيل سمعة جماعة الإخوان الإرهابية على صفحات جريدة الواشنطن بوست من باب الديمقراطية، عن طريق الكاتب جمال خاشقجى وإغفالها وعدم التطرق إلى توظيفها للعنف وإغفال إيمانها بالفكر التكفيرى وعدم الانتماء أعضائها إلى أوطانهم.

وأضاف قائلا: "يسوّق جمال خاشقجى فى الواشنطن بوست للإخوان من بوابة الديمقراطية ولا يتطرق إلى الإشكاليات الرئيسيّة وعلى رأسها توظيف الجماعة للعنف وعدم رفضها للفكر القطبى التكفيرى وصعوبة تفسير ارتباط كبار الإرهابيين بفكر الجماعة فى سيرتهم ونشأتهم،هذه هى إشكالية الإخوان فى الغرب اليوم".

وأشار قائلا: "وأما مسألة انتماء الإخوان وولائهم لأوطانهم فحدث ولا حرج، وما شهدناه فى المنطقة من ولاء للجماعة ورموزها ولدول تتبنى مشروعها على حساب الأوطان فأصبح واضحا جليًّا، كما تبين لنا أن هذه المواقف وظيفية بعيدة كل البعد عن المبادئ والمُثل".

 

أنور قرقاش
أنور قرقاش

 

 

 

 


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