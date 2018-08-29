وزير المالية يكشف عن تغييرات تشريعات مرتقبة بقانون الضرائب العقارية

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الضرائب العقارية ستشهد خلال الفترة القادمة نوعا من التغييرات سواء فى التشريعات أو البنية التحتية، موضحا أنه سيتم توقيع بروتوكول تعاون الأسبوع المقبل مع وزارة البترول فيما يتعلق بالضريبة العقارية لمنشآت قطاع البترول.

وأوضح فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن الحكومة وافقت على مشروع قانون سيتم تقديمه لمجلس النواب يتعلق بتأجيل إعادة التقدير بقانون الضرائب العقارية، مؤكدا حرص الحكومة على التخفيف على القطاعات الإنتاجية والخدمية فى الدولة.

وأشار وزير المالية إلى أنه سيتم حل جميع المشاكل المتعلقة بالضرائب العقارية خلال الفترة القادمة.