video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 29 أغسطس 2018 02:52 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

وزير المالية يكشف عن تغييرات تشريعات مرتقبة بقانون الضرائب العقارية

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 02:02 م
وزير المالية يكشف عن تغييرات تشريعات مرتقبة بقانون الضرائب العقارية الدكتور محمد معيط وزير المالية
كتبت هند مختار
إضافة تعليق

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الضرائب العقارية ستشهد خلال الفترة القادمة نوعا من التغييرات سواء فى التشريعات أو البنية التحتية، موضحا أنه سيتم توقيع بروتوكول تعاون الأسبوع المقبل مع وزارة البترول فيما يتعلق بالضريبة العقارية لمنشآت قطاع البترول.

 

وأوضح فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن الحكومة وافقت على مشروع قانون سيتم تقديمه لمجلس النواب يتعلق بتأجيل إعادة التقدير بقانون الضرائب العقارية، مؤكدا حرص الحكومة على التخفيف على القطاعات الإنتاجية والخدمية فى الدولة.

 

وأشار وزير المالية إلى أنه سيتم حل جميع المشاكل المتعلقة بالضرائب العقارية خلال الفترة القادمة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس الوزراء يعلن انخفاض نسبة البطالة لأقل من 10% للمرة الأولى منذ 2010

رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين وزارتى السياحة والمالية

الضرائب العقارية

مجلس الوزراء

مصر

السياحة

اخبار مصر




لا تفوتك
ملخص اجتماع وزيرى نقل مصر والسودان لربط البلدين بالسكة الحديد × 8 معلومات

ملخص اجتماع وزيرى نقل مصر والسودان لربط البلدين بالسكة الحديد × 8 معلومات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة