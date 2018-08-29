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وزير المالية: توصلنا لصيغة وأسس حساب الضريبة على المنشآت الفندقية

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 09:15 م
وزير المالية: توصلنا لصيغة وأسس حساب الضريبة على المنشآت الفندقية وزير المالية
كتب محسن البديوى
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كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الوزارة تدرس عملية إصدار عملة فئة 2 جنيه.

وقال معيط، "تركيزنا على التحول الإليكترونى أكثر من العملة، لكننا نبحث إصدار عملة بقيمة 2 جنيه، والأمر يتم دراسته والقرار سيكون قريبًا".

وأضاف فى مداخلة هاتفية ببرنامج "رأى عام"، "TEN"، إنه تم التوصل إلى صيغة وأسس ومعايير لحساب الضريبة على المنشآت الفندقية وتم توقيع برتوكول مع وزيرة السياحة، مضيفًا أن المعايير حازت على توافق الجميع، وكل الأطراف المعنية توافقت على أسس محاسبة المنشآت السياحية بالنسبة للضريبة العقارية.

وأوضح  وزير المالية، أن الأسس والمعايير ثابتة حتى نهاية 2018 وإذا حدث على البرتوكول أى تعديل سيتم الأمر بالتوافق بين الجميع.

 

 

 


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