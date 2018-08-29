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الأربعاء، 29 أغسطس 2018 02:30 م
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وزير الخارجية الروسى يكشف عن زيارة بوتين إلى السعودية قريبا

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 02:14 م
وزير الخارجية الروسى يكشف عن زيارة بوتين إلى السعودية قريبا سيرجى لافروف - وزير الخارجية الروسى
كتب سمير حسنى
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أعلن وزير الخارجية الروسى، الاتفاق مع الجانب السعودي على التعاون في مكافحة الإرهاب والأيدولوجيات المتطرفة، فضلا عن الفصل بين التنظيمات الإرهابية في إدلب والفصائل الراغبة في الإنخراط بالعملية السياسية فى سوريا.

وأضاف وزير الخارجية الروسى خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره السعودي عادل الجبير، أن اللقاء بحث جهود تأمين عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، داعيا الأمم المتحدة للمساهمة في توفير الظروف الملائمة لعودة لاجئي سوريا.

وكشف لافروف، عن الاتفاق على تنسيق زيارة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين إلى السعودية قريبا.

 


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