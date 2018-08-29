وزير الإعلام البحرينى: العلاقات مع مصر نموذج فى الأخوة التاريخية

أ ش أ

أشاد وزير الإعلام البحرينى ورئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية على بن محمد الرميحى بالعلاقات التاريخية الوطيدة والمتميزة بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، وما تشهده على الدوام من تقدم وازدهار على أسس متينة من الود والترابط والاحترام المتبادل بين قيادتى وشعبى البلدين الشقيقين.

وأضاف الرميحى ، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، أن العلاقات البحرينية - المصرية اكتسبت دفعة قوية وإيجابية فى ظل القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد ، وأخيه فخامة الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى ، معززة من أهميتها الاستراتيجية كأنموذج يحتذى به فى الأخوة والشراكة السياسية والاقتصادية والأمنية والإعلامية الوثيقة والمتنامية.

وثمن وزير الإعلام البحرينى المواقف الثابتة والمشرفة لمصر العروبة والحصن المنيع للأمة العربية والإسلامية فى الوقوف إلى جانب مملكة البحرين والخليج العربى ، ودعمها الدائم لحقوقنا وقضايانا المشروعة فى مختلف المحافل الدولية، وفى مقدمتها القضية الفلسطينية، وتضحياتها المشهودة فى الذود عن الأمن القومى العربى ومحاربة الإرهاب ورفض التدخلات الخارجية فى الشؤون الداخلية العربية، من منطلق دورها المحورى كركيزة أمان وسلام واستقرار فى منطقة الشرق الأوسط.

وأكد الرميحى وقوف مملكة البحرين إلى جانب جمهورية مصر العربية الشقيقة وتضامنها معها فى مواجهة كل أشكال العنف والإرهاب وتأييدها لما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، وتلبية تطلعات شعبها الشقيق نحو استدامة التقدم الاقتصادى والاجتماعي.

وأعرب عن اعتزازه بحرص البلدين الشقيقين على تعزيز العمل العربى المشترك، وتوحيد الجهود الدولية المشتركة فى مكافحة التطرف والإرهاب، منوهًا إلى وقوفهما وتضامنهما مع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب لكل ما يمثل تهديدًا خطيرًا لأمن وسلامة البلدان العربية وسيادتها الإقليمية، ومساسًا بمصالح الشعوب الشقيقة.

وأكد وزير الإعلام البحرينى على بن محمد الرميحى حرص بلاده على تعزيز التعاون الإعلامى مع مصر عبر تبادل الأخبار والمعلومات ونقل الخبرات الفنية والتقنية، والتنسيق المشترك فى نشر قيم التسامح والوسطية والاعتدال، والتصدى لخطابات التطرف والكراهية والتحريض على الإرهاب فى وسائل الإعلام المختلفة.