وزارة الهجرة تنظم جولة تفقدية فى قناة السويس لوفد الجالية المصرية بأوكرانيا

كتب محمود راغب

نظمت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، زيارة لوفد الجالية المصرية بأوكرانيا، إلى هيئة قناة السويس، حيث يضم الوفد مصريين مقيمين وشباب دارسين في أوكرانيا.

وتأتي هذه الزيارة فى إطار البرنامج الذى تنظمه الوزارة لوفد الجالية المصرية بأوكرانيا المتواجد بمصر لقضاء العطلة الصيفية، حتى يتعرف الوفد على طبيعة الأوضاع الداخلية في مصر وما يواجهه هذا البلد من تحديات ومخاطر في المرحلة الراهنة.

وشهدت الجولة عرضًا عن قناة السويس الجديدة والمنطقة الاقتصادية بمبنى المحاكاة، وكذلك جولة في أنفاق الإسماعيلية الجديدة، كما استمع الوفد خلال الزيارة إلى شرح تفصيلي لمخطط تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة والفوائد المترتبة عليه من زيادة عدد السفن العابرة وتقليل زمن العبور والانتظار، ومدى أهميتها لحركة الملاحة العالمية.

كما شاهد الوفد عرضًا توضيحيًا لمراحل حفر قناة السويس الجديدة وعمليات التكريك والإنجاز غير المسبوق وما تم من إزالة لكميات هائلة من الرمال المشبعة بالمياه أثناء الحفر، وكذلك شاهد الوفد فيلمًا عن المشروعات الاستثمارية التى تم إنشائها ضمن مشروع تنمية منطقة قناة السويس وأبرز الصناعات والفرص الاستثمارية الواعدة المرتقب إقامتها ضمن مشروع التنمية، وأعقب ذلك حضورهم لمحاكاة حول كيفية إدارة السفن العملاقة بقناة السويس الجديدة، تلاها جولة بحرية في القناة وجولة بأنفاق مدينة الإسماعيلية.

وكانت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، قد التقت الوفد لبحث أوضاع الجالية المصرية بأوكرانيا، والتنسيق حول تنظيم دورة في الأمن القومى لهم، فضلاً عن زيارة لقناة السويس للتعرف على طبيعة الوضع الداخلي المصري وما تواجهه مصر من تحديات خلال هذه الفترة.

يأتى ذلك بهدف ضرورة أن يتعرف المصريون بالخارج على طبيعة الأوضاع الداخلية في المرحلة الراهنة، ولذلك تم وضع برنامج للوفد للوقوف على حجم الإنجازات التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية، وما تتطلع إليه مصر خلال المرحلة المقبلة، فضلًا عن الدعوة إلى التصدي للشائعات والأفكار المغلوطة التي يريد البعض الترويج لها للنيل من سلامة الوطن، من خلال استغلال منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم ونشر ما يتحقق من إنجازات على الأرض، وكذلك التحدث مع أصدقائهم من المجتمع الأوكرانى حول ما تواجهه مصر من تحديات على رأسها محاربة الإرهاب والتطرف، بالإضافة إلى إقامة تنمية حقيقية في الوقت ذاته.