ورشة عمل لجراحات تحويل المسار لمرضى السمنة المفرطة بمستشفى جامعة المنصورة

نظمت وحدة جراحة الغدد الصماء بمستشفى جامعة المنصورة اليوم ورشة عمل بعنوان "عملية ساسى الجراحية لتحويل المسار لمرضى السمنة المفرطة" التى تقام تحت رعاية كل من الدكتور محمد حسن القناوى رئيس جامعة المنصورة والدكتور السعيد عبد الهادى عميد طب المنصورة يومى 29 و 30 أغسطس بمستشفى جامعة المنصورة وتنظيم الدكتور تامر يوسف رئيس قسم الجراحة.

حضر افتتاح هذه الورشة كل من الدكتور محمد عطية وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة نسرين صلاح عمر وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة وفاء البهائى وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، الدكتور الشعراوى كمال مدير مستشفيات جامعة المنصورة، الدكتور طارق مهدى استاذ جراحات السمنة المفرطة بطب المنصورة، الدكتور محمد الغندور مدير عام العيادات الخارجية بالإضافة إلى ما يقرب من 70 طبيبا فى تخصص جراحات السمنة والغدد الصماء من مختلف محافظات مصر.

وأشار الدكتور تامر يوسف مدير وحدة جراحة الغدد الصماء بمستشفى جامعة المنصورة إلى أن الجديد فى هذه الورشة يتمثل فى استعراض كل من آليات عملية تحويل المسار لمرضى السمنة المفرطة، الكيفية التى تؤدى بها هذه العملية إلى إنقاص وزن هؤلاء المرضى، النظام الغذائى المناسب قبل إجراء هذه العملية وبعدها، الفرق بين عملية تحويل مسار المعدة وبين عمليتى تكميم المعدة وتحجيمها.

وأضاف يوسف أن هذه الموضوعات سيحاضر فيها كل من البروفيسور كارل فريدريك أستاذ الجراحة بجامعة أوسلو بالنروبج والدكتور طارق مهدى أستاذ جراحات السمنة بطب المنصورة مضيفا أن هذه الورشة تعد الأولى من نوعها التى تحاول التوصل إلى حلول لعلاج مرضى السكر الذين يعانون من السمنة المفرطة من خلال الإطلاع على الجديد فى مجال جراحات تحويل المسار.

وأشاد الدكتور محمد عطية وكيل طب المنصورة لشئون التعليم والطلاب بالجهد البحثى والعملى الذى يقوم به كافة الأطباء بوحدة جراحة الغدد الصماء بمستشفى جامعة المنصورة وسعيهم للتبادل الخبرات فى كافة المجالات وخاصة الجراحات المتعلقة بالسمنة المفرطة من خلال تنظيم الفعاليات العلمية مثل هذه الورشة.