واشنطن بوست: اليابان عقدت اجتماعا سريا مع كوريا الشمالية دون إبلاغ أمريكا

واشنطن(أ ش أ)

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية النقاب عن عقد اليابان وكوريا الشمالية اجتماعا سريا فى فيتنام الشهر الماضى دون إبلاغ الولايات المتحدة.

وقالت الصحيفة - فى تقرير لها على موقعها الإلكترونى - " إن المحادثات أجريت بين شيجيرو كيتامورا رئيس مكتب الاستخبارات والأبحاث فى الحكومة اليابانية ومسئول كورى شمالى كبير مسئول عن إعادة الوحدة كيم سونج هاى".

وأضافت أن عددا من كبار المسئولين الأمريكيين أعربوا عن غضبهم من أن اليابان لم تكن صريحة بشأن الاجتماع، على الرغم من تحديثات واشنطن شبه المستمرة لطوكيو بشأن تعاملاتها مع كوريا الشمالية.

وفى طوكيو ذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن وزير شئون مجلس الوزراء اليابانى يوشيهايد سوجا رفض اليوم الأربعاء، التعليق على التقرير.

واعترف المسئولون فى طوكيو بأنه لا يمكن الاعتماد فقط على الولايات المتحدة فى التفاوض بشأن عودة المختطفين اليابانيين فى كوريا الشمالية.

وكانت طوكيو قد طلبت من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أن يتناول فى قمته التاريخية مع الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون قضية خطف مواطنين يابانيين فى فترة السبعينيات والثمانينيات والتى تزعم بيونج يانج أن المسألة قد تمت تسويتها.

وقال الرئيس الأمريكى بعد القمة فى يونيو الماضى أنه أثار قضية الاختطاف لكن البيان المشترك الصادر عن القادة لم يتطرق إلى حقوق الإنسان فى كوريا الشمالية ومن ضمنها مسألة الاختطاف.

وقد أعرب رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى عن استعداده لعقد قمة مع كيم لمناقشة القضية التى مضى عليها عدة عقود كما أجرى مسئول رفيع المستوى فى وزارة الخارجية اتصالاً غير رسمى مع الجانب الكورى الشمالى فى منتدى أمنى فى أولان باتور بعد أيام من قمة ترامب - كيم.

وفى وقت سابق من هذا الشهر، تحدث وزير الخارجية اليابانى تارو كونو مع نظيره الكورى الشمالى رى يونج هو فى سنغافورة على هامش مؤتمر دولى.