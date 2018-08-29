video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 29 أغسطس 2018 09:49 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

واشنطن بوست: اليابان عقدت اجتماعا سريا مع كوريا الشمالية دون إبلاغ أمريكا

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 08:51 ص
واشنطن بوست: اليابان عقدت اجتماعا سريا مع كوريا الشمالية دون إبلاغ أمريكا شينزو أبى رئيس وزراء اليابان
واشنطن(أ ش أ)
إضافة تعليق

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية النقاب عن عقد اليابان وكوريا الشمالية اجتماعا سريا فى فيتنام الشهر الماضى دون إبلاغ الولايات المتحدة.

وقالت الصحيفة - فى تقرير لها على موقعها الإلكترونى - " إن المحادثات أجريت بين شيجيرو كيتامورا رئيس مكتب الاستخبارات والأبحاث فى الحكومة اليابانية ومسئول كورى شمالى كبير مسئول عن إعادة الوحدة كيم سونج هاى".

وأضافت أن عددا من كبار المسئولين الأمريكيين أعربوا عن غضبهم من أن اليابان لم تكن صريحة بشأن الاجتماع، على الرغم من تحديثات واشنطن شبه المستمرة لطوكيو بشأن تعاملاتها مع كوريا الشمالية.

وفى طوكيو ذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن وزير شئون مجلس الوزراء اليابانى يوشيهايد سوجا رفض اليوم الأربعاء، التعليق على التقرير.

واعترف المسئولون فى طوكيو بأنه لا يمكن الاعتماد فقط على الولايات المتحدة فى التفاوض بشأن عودة المختطفين اليابانيين فى كوريا الشمالية.

وكانت طوكيو قد طلبت من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أن يتناول فى قمته التاريخية مع الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون قضية خطف مواطنين يابانيين فى فترة السبعينيات والثمانينيات والتى تزعم بيونج يانج أن المسألة قد تمت تسويتها.

وقال الرئيس الأمريكى بعد القمة فى يونيو الماضى أنه أثار قضية الاختطاف لكن البيان المشترك الصادر عن القادة لم يتطرق إلى حقوق الإنسان فى كوريا الشمالية ومن ضمنها مسألة الاختطاف.

وقد أعرب رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى عن استعداده لعقد قمة مع كيم لمناقشة القضية التى مضى عليها عدة عقود كما أجرى مسئول رفيع المستوى فى وزارة الخارجية اتصالاً غير رسمى مع الجانب الكورى الشمالى فى منتدى أمنى فى أولان باتور بعد أيام من قمة ترامب - كيم.

وفى وقت سابق من هذا الشهر، تحدث وزير الخارجية اليابانى تارو كونو مع نظيره الكورى الشمالى رى يونج هو فى سنغافورة على هامش مؤتمر دولى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اليابان: كوريا الشمالية مصدر "تهديد خطير ووشيك"

اليابان

واشنطن بوست

امريكا

كوريا الشماليه




لا تفوتك
فيديو.. شيكو وأحمد السعدنى يغنيان مع الهضبة "معاك قلبى" فى زفاف محمد إمام

فيديو.. شيكو وأحمد السعدنى يغنيان مع الهضبة "معاك قلبى" فى زفاف محمد إمام

ملخص اجتماع وزيرى نقل مصر والسودان لربط البلدين بالسكة الحديد × 8 معلومات

ملخص اجتماع وزيرى نقل مصر والسودان لربط البلدين بالسكة الحديد × 8 معلومات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة