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هبوط أرضى بطريق القطامية العين السخنة بسبب تسرب مياه و المرور ينشر خدماته

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 07:16 م
هبوط أرضى بطريق القطامية العين السخنة بسبب تسرب مياه و المرور ينشر خدماته هبوط أرضى - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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وقع هبوط أرضى بطريق القطامية العين السخنة بسبب تسرب مياه لخط أسفل الطريق بالحارة اليسرى ، مما تسبب فى ظهور كثافات بالاتجاه القادم من السخنة إلى القاهرة ما قبل بوابة الرسوم ب 4 كيلو و انتقل رجال المرور لتسيير حركة السيارات.

تلقت غرفة عمليات المرور ، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق القطامية بهبوط أرضى و أمر اللواء عصام شادى مدير المرور بانتقال الخدمات المرورية الى المكان و تم التنسيق مع شركة المياة و الصرف الصحى بالقيام بعمليات حفر و اصلاح موقع الهبوط.

 

 


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