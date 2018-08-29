هبوط أرضى بطريق القطامية العين السخنة بسبب تسرب مياه و المرور ينشر خدماته

كتب عبد الرحمن سيد

وقع هبوط أرضى بطريق القطامية العين السخنة بسبب تسرب مياه لخط أسفل الطريق بالحارة اليسرى ، مما تسبب فى ظهور كثافات بالاتجاه القادم من السخنة إلى القاهرة ما قبل بوابة الرسوم ب 4 كيلو و انتقل رجال المرور لتسيير حركة السيارات.

تلقت غرفة عمليات المرور ، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق القطامية بهبوط أرضى و أمر اللواء عصام شادى مدير المرور بانتقال الخدمات المرورية الى المكان و تم التنسيق مع شركة المياة و الصرف الصحى بالقيام بعمليات حفر و اصلاح موقع الهبوط.