نيجرفان البارزانى: لا نية لتأجيل انتخابات برلمان إقليم كردستان

أكد رئيس وزراء إقليم كردستان نائب زعيم الحزب الديمقراطى الكردستانى نيجرفان البارزانى اليوم الأربعاء، عدم وجود نية لتأجيل انتخابات برلمان الإقليم.
وقال البارزانى ـ خلال اجتماع الحزب الديمقراطى الكردستانى مع الاتحاد الإسلامى الكردستانى حسبما أفادت قناة ( السومرية نيوز) ـ إنه "لا توجد أية نية لتأجيل الانتخابات البرلمانية للإقليم".. مضيفا " إذا كان هناك أى تأجيل فيعد من عمل مفوضية الانتخابات".
وأضاف البارزانى قائلا "حتى الآن الأحزاب السياسية الكردستانية موقفها واحد من إجراء الانتخابات فى وقتها المحدد فى نهاية الشهر المقبل".
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