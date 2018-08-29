نيجرفان البارزانى: لا نية لتأجيل انتخابات برلمان إقليم كردستان

بغداد (أ ش أ)

أكد رئيس وزراء إقليم كردستان نائب زعيم الحزب الديمقراطى الكردستانى نيجرفان البارزانى اليوم الأربعاء، عدم وجود نية لتأجيل انتخابات برلمان الإقليم.

وقال البارزانى ـ خلال اجتماع الحزب الديمقراطى الكردستانى مع الاتحاد الإسلامى الكردستانى حسبما أفادت قناة ( السومرية نيوز) ـ إنه "لا توجد أية نية لتأجيل الانتخابات البرلمانية للإقليم".. مضيفا " إذا كان هناك أى تأجيل فيعد من عمل مفوضية الانتخابات".

وأضاف البارزانى قائلا "حتى الآن الأحزاب السياسية الكردستانية موقفها واحد من إجراء الانتخابات فى وقتها المحدد فى نهاية الشهر المقبل".