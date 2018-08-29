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الأربعاء، 29 أغسطس 2018 05:33 م
خالد صلاح
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ننشر أسماء 8 مصابين فى انقلاب سيارة على طريق الضبعة الجديد

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 05:03 م
ننشر أسماء 8 مصابين فى انقلاب سيارة على طريق الضبعة الجديد حادث تصادم - أرشيفية
مطروح - فريق المحافظات
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أصيب 8 أشخاص، اليوم الأربعاء، إثر حادث انقلاب سيارة، بالكيلو 2 على الطريق الإقليمى الضبعة - روض الفرج الجديد، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى الضبعة المركزى للعلاج.

 

واستقبل مستشفى الضبعة المركزى المصابين، وهم "ناهد عبد الرؤوف السيد" "63 سنة"، مصابة بكدمات وسجحات بالجسم والرأس اشتباه pc كدمه شديدة بالظهر، "منى أحمد إبراهيم" "36 سنة"، اشتباه كسر باليد اليمنى وكدمات وسجحات بالجسم والرأس اشتباه pc، "إسراء عادل الرفاعي" " 16سنة" كدمات بالجسم والرأس وجرح بجانب العين اليمنى اشتباه pc، "رتاج رياض لطفى " 11سنة" كدمات بالجسم والرأس اشتباه pc، "عبد الرحمن رياض لطفي" " 8سنة" كدمات وسجحات بالجسم والرأس اشتباه pc، "رياض لطفى محمد"، " 41سنة"كدمات وسجحات بالجسم والرأس والصدر اشتباه pc، "نوال علاء الدين مصطفى" "24سنة" مصابة باشتباه كسر باليد اليمنى، وسجحات باليد اليمنى، وكدمات وسجحات بالجسم والرأس وجرح خلف الأذن اليمنى اشتباه pc، "يسرا جمال ناصر " 24 سنة" كدمات وسجحات بالجسم والرأس اشتباه pc.

 


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