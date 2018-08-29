نقابة البيطريين تؤكد ضرورة ترخيص العيادات لمواجهة دخلاء المهنة

أكد الدكتور على سعد على، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء البيطريين، مقرر لجنة المنشآت البيطرية، على ضرورة اهتمام الأطباء البيطريين بترخيص العيادات، قبل بداية العمل، وذلك حرصا عليه، مشيرا إلى أن بعض الأطباء قد يؤجل ترخيص العيادات لحين التأكد من مستوى إقبال الحالات عليها، لافتا إلى أن هناك صعوبة تواجه الحصول على تراخيص للعيادات.
وشدد على، خلال كلمته بورشة عمل لجنة المنشآت البيطرية، المنعقدة الآن بدار الحكمة، على ضرورة تسهيل إجراءات الترخيص للعيادات البيطرية، بتكليف إدارة الخدمات بكل مديرية بالقيام بإجراءات الترخيص تسهيلا على الأطباء البيطريين، وإلغاء موافقة الحى كشرط للحصول على الترخيص، أسوة بالعيادات والصيدليات البشرية، مشيرا إلى أن إجراء المعاينة للعيادات قد يحتاج الي وقت طويل، خاصة أن ذلك يحدث بشكل مركزى، وينتقل أحد أفراد إدارة آلت التراخيص من القاهرة وحتى مقر النقابة، وهو أمر يصعب تنفيذه سريعا.
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