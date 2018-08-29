نقابة البيطريين تؤكد ضرورة ترخيص العيادات لمواجهة دخلاء المهنة

كتبت آية دعبس

أكد الدكتور على سعد على، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء البيطريين، مقرر لجنة المنشآت البيطرية، على ضرورة اهتمام الأطباء البيطريين بترخيص العيادات، قبل بداية العمل، وذلك حرصا عليه، مشيرا إلى أن بعض الأطباء قد يؤجل ترخيص العيادات لحين التأكد من مستوى إقبال الحالات عليها، لافتا إلى أن هناك صعوبة تواجه الحصول على تراخيص للعيادات.