نائبة عراقية: لا ولاية لمجلس الوزراء على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات

بغداد (أ ش أ)

أكدت النائبة عن تحالف القوى العراقى "الا الطالبانى" عدم وجود ولاية لمجلس الوزراء على مفوضية الانتخابات، معربة عن استغرابها من استمرار إيقاف مجلس المفوضين عن العمل لحين استكمال التحقيقات بناء على تعديل قانون الانتخابات الأخير.

وقالت الطالبانى - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) اليوم الأربعاء، "إن قرار المحكمة الاتحادية بالمصادقة على نتائج الانتخابات يعتبر باتاً وملزماً لكل السلطات وفق المادة (94) من الدستور"، لافتة إلى أن مجلس الوزراء بنى قراره على مخالفة قرار المحكمة الاتحادية العليا وبالإمكان تحريك الدعوى ضده وفق المادة (329) من قانون العقوبات.

وأضافت أن توجيه أية عقوبة انضباطية أو إدارية هى متروكة لمجلس النواب المنتخب ولا يحق لمجلس الوزراء التدخل فى عمل مجلس النواب المنتخب باعتباره مرجعية المفوضية من الناحية القانونية.

يشار إلى أن مفوضية الانتخابات قد أعلنت اليوم عن تقديمها طعنا بقرار مجلس الوزراء الأخير الخاص بالاستمرار فى إيقاف عملها.