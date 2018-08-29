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ميناء نويبع البحرى يستقبل اليوم 2375 حاجًا قادمين عبر الأردن

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 07:00 ص
ميناء نويبع البحرى يستقبل اليوم 2375 حاجًا قادمين عبر الأردن ميناء نويبع ـ أرشيفية
كتب رضا حبيشى
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يستقبل اليوم ميناء نويبع البحرى ثانى أفواج الحج السياحى القادمين برا عبر الأردن من خلال الخط الملاحى العقبة- نويبع، حيث يضم الفوج  2375 حاجا قادمين على متن عبّارات شركة الجسر العربى للملاحة.

 

كان اللواء هشام أبو سنة، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، كلف ميناء نويبع البحرى برفع حالة الطوارئ استعدادا لعودة الحجاج مع وجود مندوب من كل شركة سياحة لإنهاء إجراءات وصول الحجاج مع تخصيص ثلاث عبارات للقيام برحلات مكوكية لإعادتهم، حيث يستمر عودة حجاج البر حتى 6 سبتمبر المقبل.


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ميناء نويبع

عودة الحجاج

حجاج البر

الحج البرى




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