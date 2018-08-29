ميناء نويبع البحرى يستقبل اليوم 2375 حاجًا قادمين عبر الأردن

كتب رضا حبيشى

يستقبل اليوم ميناء نويبع البحرى ثانى أفواج الحج السياحى القادمين برا عبر الأردن من خلال الخط الملاحى العقبة- نويبع، حيث يضم الفوج 2375 حاجا قادمين على متن عبّارات شركة الجسر العربى للملاحة.

كان اللواء هشام أبو سنة، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، كلف ميناء نويبع البحرى برفع حالة الطوارئ استعدادا لعودة الحجاج مع وجود مندوب من كل شركة سياحة لإنهاء إجراءات وصول الحجاج مع تخصيص ثلاث عبارات للقيام برحلات مكوكية لإعادتهم، حيث يستمر عودة حجاج البر حتى 6 سبتمبر المقبل.