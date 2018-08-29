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مياه الصرف الصحى تغرق شارع الملكة بفيصل.. والأهالى يستغيثون

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 08:15 م
مياه الصرف الصحى تغرق شارع الملكة بفيصل.. والأهالى يستغيثون صرف صحى - أرشيفية
كتب محمود طه حسين
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أغرقت مياه الصرف الصحى "المجارى" شارع الملكة بفيصل، نظرًا لتسريب بلاعات الصرف الصحى مما أدى إلى غرق الشوارع بالمياه، فى الوقت الذى وجه فيه سكان المنطقة استغاثة إلى الحكومة بحل المشكلة مؤكدين أنها تتكرر بشكل مستمر.

 

وقال الحاج أحمد صابر أحد أهالى المنطقة لـ"اليوم السابع" إن مياه الصرف تغرق شارع الملكة بفيصل من فترة لأخرى، وتم التوجه بشكاوى عدة إلى المحافظ ومسئولى الحى ولكن دون جدوى.

 

واقترح الحاج أحمد أن يتم جمع مبالغ مالية بمعرفة المحافظة والحكومة من الأهالى نظير إصلاح خط الصرف وتركيب خط جديد لتلاشى غرق المنطقة، قائلا: "إيه المانع يتم تحصيل مبلغ مالى من كل شقة سكنية وأصحاب المحلات نظير تدارك المشكلة بشكل نهائى".

 

 


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