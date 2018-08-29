video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 30 أغسطس 2018 12:06 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مياه الجيزة: سحب المياه من شارع الملكة بفيصل.. والسبب إلقاء مخلفات ثقيلة

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 11:47 م
مياه الجيزة: سحب المياه من شارع الملكة بفيصل.. والسبب إلقاء مخلفات ثقيلة المهندس منصور بدوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة
كتب سيد خلفاوى
إضافة تعليق
أرسلت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة ردا على استغاثة أهالي ش الملكة بفيصل بخصوص غرق الشارع بمياه الصرف الصحى نظرًا لتسريب بلاعات الصرف الصحى، مؤكدة أن المهندس منصور بدوى رئيس الشركة  وجه فور تلقيه الاستغاثة بسرعة سحب المياه من الشارع وإجراء الصيانة للبلاعات.
 
وأضافت الشركة وفق بيان صحفى أنه تم التوجيه بالمتابعة الميدانية والصيانة وبحث إن كان هناك شكوى تلقتها الصيانة المختصة أوالخط الساخن 125 قبل النشر، وتبين أن سبب الطفح مخلفات ثقيلة من المحلات، وناشدت الشركة أصحاب المطاعم والمقاهى عدم إلقاء المخلفات الثقيلة بأنواعها للحفاظ على الشبكات ونظافة الشوارع والبيئة.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مياه الصرف الصحى تغرق شارع الملكة بفيصل.. والأهالى يستغيثون

فيصل

شركة مياه الشرب والصرف الصحى

غرق شارع فيصل

طفح المجارى بفيصل




لا تفوتك
مصادر: المحافظون الجدد يؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي غداً

مصادر: المحافظون الجدد يؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي غداً

التفاصيل الكاملة لصفقة الـ1300 عربة قطارات جديدة.. استبعاد 4 عروض لعدم مطابقتها للمواصفات واختيار التحالف "المجرى الروسى".. ومصادر: تصنيع 40% من العربات بمصانع "العربية للتصنيع".. والتسليم بالكامل خلال 46 شهرا

التفاصيل الكاملة لصفقة الـ1300 عربة قطارات جديدة.. استبعاد 4 عروض لعدم مطابقتها للمواصفات واختيار التحالف "المجرى الروسى".. ومصادر: تصنيع 40% من العربات بمصانع "العربية للتصنيع".. والتسليم بالكامل خلال 46 شهرا

القوات المسلحة تعلن تدمير خلية إرهابية على الحدود الغربية ومقتل 7 تكفيريين.. البيان الـ 27 لـ"سيناء 2018": القوات الجوية نفذت هجمة مركزة والعثور على دوائر نسف وتدمير.. وحرس الحدود يضبط طائرة بدون طيار.. صور

القوات المسلحة تعلن تدمير خلية إرهابية على الحدود الغربية ومقتل 7 تكفيريين.. البيان الـ 27 لـ"سيناء 2018": القوات الجوية نفذت هجمة مركزة والعثور على دوائر نسف وتدمير.. وحرس الحدود يضبط طائرة بدون طيار.. صور

اتحاد الكرة يبحث منح محمد صلاح شارة كابتن المنتخب أمام النيجر

اتحاد الكرة يبحث منح محمد صلاح شارة كابتن المنتخب أمام النيجر

سر تبديل عمرو دياب لقميصه فى حفل زفاف محمد عادل إمام فى الساحل.. صور

سر تبديل عمرو دياب لقميصه فى حفل زفاف محمد عادل إمام فى الساحل.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة