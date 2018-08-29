مياه الجيزة: سحب المياه من شارع الملكة بفيصل.. والسبب إلقاء مخلفات ثقيلة

كتب سيد خلفاوى

أرسلت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة ردا على استغاثة أهالي ش الملكة بفيصل بخصوص غرق الشارع بمياه الصرف الصحى نظرًا لتسريب بلاعات الصرف الصحى، مؤكدة أن المهندس منصور بدوى رئيس الشركة وجه فور تلقيه الاستغاثة بسرعة سحب المياه من الشارع وإجراء الصيانة للبلاعات.

وأضافت الشركة وفق بيان صحفى أنه تم التوجيه بالمتابعة الميدانية والصيانة وبحث إن كان هناك شكوى تلقتها الصيانة المختصة أوالخط الساخن 125 قبل النشر، وتبين أن سبب الطفح مخلفات ثقيلة من المحلات، وناشدت الشركة أصحاب المطاعم والمقاهى عدم إلقاء المخلفات الثقيلة بأنواعها للحفاظ على الشبكات ونظافة الشوارع والبيئة.