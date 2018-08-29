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الأربعاء، 29 أغسطس 2018 10:08 م
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موقع التنسيق يفتح باب تسجيل الرغبات لطلاب الدور الثانى بالثانوية العامة

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 10:09 م
موقع التنسيق يفتح باب تسجيل الرغبات لطلاب الدور الثانى بالثانوية العامة التنسيق
وائل ربيعى
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بدء منذ قليل  موقع التنسيق الالكتروني التابع لبوابة الحكومة المصرية، استقبال رغبات الطلاب  الناجحين في امتحانات الثانوية العامة(الدور الثاني) ، لهذا العام 2018، والذي يستمرحتي  يوم الاثنين الموافق  3/9/2018 

وحددت وزارة التعليم العالي، الحد  الأدنى للتقدم  205 درجة للشعبة العلمية والأدبية بنسبة ٥٠٪؜  وذلك لعدد 64575 طالب بالشعية العلمية ، و60592 طالب بالشعبة الأدبية بإجمالي125167طالب .

 

لتسجيل الرغبات عبر لينك

https://tansik.egypt.gov.eg/application/main.aspx?Certificate=1

 

 

 


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