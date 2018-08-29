موقع التنسيق يفتح باب تسجيل الرغبات لطلاب الدور الثانى بالثانوية العامة

وائل ربيعى

بدء منذ قليل موقع التنسيق الالكتروني التابع لبوابة الحكومة المصرية، استقبال رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات الثانوية العامة(الدور الثاني) ، لهذا العام 2018، والذي يستمرحتي يوم الاثنين الموافق 3/9/2018

وحددت وزارة التعليم العالي، الحد الأدنى للتقدم 205 درجة للشعبة العلمية والأدبية بنسبة ٥٠٪؜ وذلك لعدد 64575 طالب بالشعية العلمية ، و60592 طالب بالشعبة الأدبية بإجمالي125167طالب .

لتسجيل الرغبات عبر لينك

https://tansik.egypt.gov.eg/application/main.aspx?Certificate=1