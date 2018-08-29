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الأربعاء، 29 أغسطس 2018 12:11 م
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مكتبة الإسكندرية تنظم محاضرات وأنشطة لتعليم مهارات الإسعافات الأولية

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 11:20 ص
مكتبة الإسكندرية تنظم محاضرات وأنشطة لتعليم مهارات الإسعافات الأولية مكتبة الإسكندرية - أرشيفية
الإسكندرية - جاكلين منير
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تنظم إدارة المجموعات والخدمات العامة بمكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع مبادرة SAVE، للسنة الثانية على التوالى، فعالية بعنوان "إمدد يد المساعدة"، والتى تتضمن سلسلة من المحاضرات والأنشطة الهادفة إلى تعليم مهارات الإسعافات الأولية.
 
وتهدف الفعالية إلى ترسيخ الوعى الصحى لدى جمهور المكتبة، من خلال استعراض ومناقشة أهم الكتب والمراجع الموجودة من ضمن مقتنيات مكتبة الإسكندرية.
 
كما سيتلقى المشاركون المعلومات النظرية والتدريبات العملية الأساسية للإسعاف العاجل، فى حالات الطوارئ المختلفة، كقياس العلامات الحيوية والقيام بإسعافات الإغماء والحروق والاختناق والتسمم، والنزيف والكسور وغيرها، وذلك تحت إشراف أطباء متخصصين.
 
وكانت مكتبة الإسكندرية قد افتتحت الفعالية يوم الأحد الماضى، وستستمر حتى بداية شهر أكتوبر 2018، وتتخللها العديد من الأنشطة التفاعلية كتطبيق عملى لما تم استعراضه فى ورش العمل المختلفة.
 

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