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الأربعاء، 29 أغسطس 2018 12:49 م
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مكافحة المخدرات بالقليوبية تضبط عاطلا بربع كيلو هيروين بالخانكة

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 12:45 م
مكافحة المخدرات بالقليوبية تضبط عاطلا بربع كيلو هيروين بالخانكة هيروين - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه
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ألقت مباحث مكافحة المخدرات بالقليوبية، القبض على عاطل بحوزته ربع كيلو هيروين، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تمكن ضاط مباحث قسم مكافحة المخدرات بأمن القليوبية، من ضبط المدعو "هاني. ا" 30 سنة، عاطل ومقيم سرياقوس، دائرة مركز الخانكة.
 
مطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 16463 لسنة 2013م جنح مركز الخانكة – كهرباء ، حصر رقم 8869 لسنة 2016م بالحبس 6 شهور، بالقرب من كوبرى سرياقوس القديم، دائرة المركز، وبحوزتهم  كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 250 جرام ومبلغ مالى 170 جنيه وهاتف محمول وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم والهاتف للاتصال بعملائه، وتولت النيابة التحقيق. 
 
 
 
 
 

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