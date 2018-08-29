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الأربعاء، 29 أغسطس 2018 02:31 م
خالد صلاح
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مقتل وإصابة 36 مسلحا فى غارات جوية وبرية جنوب شرق أفغانستان

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 02:19 م
مقتل وإصابة 36 مسلحا فى غارات جوية وبرية جنوب شرق أفغانستان القوات الأفغانية ـ صورة أرشيفية
كابول (أ ش أ)
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أعلنت السلطات الأفغانية اليوم الأربعاء، مقتل وإصابة ما لا يقل عن 36 مسلحا خلال غارات جوية وعمليات برية فى إقليم جازنى فى جنوب شرق أفغانستان.

ونقلت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية عن فيلق ثاندرس 203 التابع للجيش الأفغانى قوله " إن اشتباكا وقع بين القوات المسلحة والمسلحين خلال عمليات فى منطقتى اللويا وكوشناى أرزو، مما أسفر عن مقتل سبعة مسلحين على الأقل ".

وأضاف الفيلق أن سلاح الجو الأفغانى شن أيضا ضربات جوية فى منطقتى أندار وماينشا فى منطقة قره باغ، مما أسفر عن مقتل 18 مسلحا على الأقل وإصابة 8 آخرين.

كما نفذت القوات الأفغانية هجمات مدفعية فى منطقة خوجيانى، مما أسفر عن مقتل ثلاثة مسلحين على الأقل.

 


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