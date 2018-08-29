مقتل حاكم ظل تابع لطالبان فى غارة جوية شمال شرق أفغانستان

كابول (أ ش أ)

أعلن مسئولون أمنيون أفغان أن حاكم ظل تابع لحركة "طالبان ومسلحين اثنين لقوا حتفهم، فيما أصيب عدد آخر إثر غارة جوية شنتها القوات الأجنبية فى إقليم "كابيسا" الواقع شمال شرقى البلاد.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية اليوم الأربعاء، عن المسئولين قولهم إن الغارة وقعت فى مقاطعة "إلة ساى" بالإقليم عندما استهدفت القوات الأجنبية حاكم الظل "قارى يوسف" ومسلحا آخر، إلا أنهم لم يتطرقوا إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

ولم يرد أى تعليق بعد من جانب حركة "طالبان" على مقتل حاكم الظل التابع لها.