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مصر تدين الهجوم الإرهابى على جنود الجيش الكينى فى جنوب شرق البلاد

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 06:48 م
مصر تدين الهجوم الإرهابى على جنود الجيش الكينى فى جنوب شرق البلاد سامح شكري
كتب أحمد جمعة
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أدانت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأربعاء، الهجوم الإرهابي الذي استهدف عربة تقل جنوداً من الجيش الكيني في مقاطعة "لامو" جنوب شرق البلاد، مما أسفر عن وفاة نحو 5 جنود وإصابة 10 آخرين.

 وأعرب البيان عن خالص التعازي لأسر الضحايا، متمنياً سرعة الشفاء للمصابين، ومؤكداً على وقوف مصر حكومة وشعباً مع حكومة وشعب كينيا الشقيقة في مواجهة الإرهاب.

وجدد البيان عزم مصر على مساندة الدول الأفريقية الشقيقة في جهودها لمكافحة ظاهرة الإرهاب من أجل اجتثاث تلك الظاهرة من جذورها، وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية بدول القارة. 


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