"مصرللطيران" تستقبل الطالب عبدالرحمن صبري منفذ نماذج الطائرات من الفوم

كتب احمد مصطفي-رحاب نبيل

استقبل الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة للمطارات - مصر للطيران الطالب عبد الرحمن صبري الذي أثار إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الماضية بعد نشر صور ماكيتات نماذج طائرات ومطارات من ورق الفوم المضغوط باستخدام الصمغ والخشب والفلين المقوي وبعض الخامات البلاستيكية بشكل غاية في الدقة والإتقان رغم صغر سنه والذي لا يتعدى السبعة عشر عاما ويعلم معظم التفاصيل عن طرازات الطائرات، كما صنع لنفسه مطاراً خاصاً في المنزل من الماكيت.



حيث استقبل الطيار أحمد عادل الطالب وأسرته في مقر المبنى الإداري للشركة وشاهد نماذج لهذه الطائرات.



ومن جانبه أكد عادل أن الشركة الوطنية تسعى دائما لتشجيع المواهب الشابة، خاصة في مجال الطيران، فهم مستقبل مصر وأهداه نموذج لأحدث طائرة في أسطول الشركة الوطنية .



وعبر عبد الرحمن وأسرته عن سعادتهم وشكرهم لمصرللطيران للتواصل معهم وحسن استضافتهم وتشجيعها لعبد الرحمن، خاصة وأنه عاشق لمجال الطيران ويتمني أن يلتحق بالعمل بمصر للطيران وقد قام بصنع نماذج طائرات للعديد من الشركات العالمية وعلي رأسها مصرللطيران، ولديه خلفية كبيرة عن برامج قيادة الطائرات حديثة الطرازات.



وأنهى عبد الرحمن لقائه بجولة في متحف مصرللطيران والذي يرصد بالصور والوثائق والنماذج تاريخ مصرللطيران منذ نشأتها في عام ١٩٣٢ وحتى الآن.



