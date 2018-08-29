مستوطنون إسرائيليون يقتحمون ساحات الأقصى فى حراسة قوات الاحتلال

كتب أحمد جمعة

جددت مجموعات المستوطنين، اليوم الأربعاء، اقتحاماتها الاستفزازية للمسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلى.

وقالت مصادر فلسطينية فى مدينة القدس إن المستوطنين اقتحموا المسجد فى الفترة الصباحية من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية فى المسجد الأقصى قبل الخروج منه من جهة باب السلسلة.

وشهد المسجد الأقصى المبارك تواجد للمصلين وطلبة العلم الذين تصدوا للاقتحام ومنعوا المستوطنين من التجول بحرية فى الباحات.

ويقتحم المستوطنون باحات الأقصى بشكل شبه يومى بغرض فرض واقع التقسيم الزمانى والمكانى للمسجد الأقصى وتهويد المدينة المقدسة.