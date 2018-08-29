video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 29 أغسطس 2018 12:54 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

مستوطنون إسرائيليون يقتحمون ساحات الأقصى فى حراسة قوات الاحتلال

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 12:42 م
مستوطنون إسرائيليون يقتحمون ساحات الأقصى فى حراسة قوات الاحتلال مستوطنون إسرائيليون يقتحمون ساحات الأقصى
كتب أحمد جمعة
إضافة تعليق

جددت مجموعات المستوطنين، اليوم الأربعاء، اقتحاماتها الاستفزازية للمسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلى.

 

وقالت مصادر فلسطينية فى مدينة القدس إن المستوطنين اقتحموا المسجد فى الفترة الصباحية من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية فى المسجد الأقصى قبل الخروج منه من جهة باب السلسلة.

 

وشهد المسجد الأقصى المبارك تواجد للمصلين وطلبة العلم الذين تصدوا للاقتحام ومنعوا المستوطنين من التجول بحرية فى الباحات.

 

ويقتحم المستوطنون باحات الأقصى بشكل شبه يومى بغرض فرض واقع التقسيم الزمانى والمكانى للمسجد الأقصى وتهويد المدينة المقدسة.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الاحتلال الإسرائيلى يبعد مقدسية عن المسجد الأقصى لمدة 6 أشهر

مستوطنون اسرائيليون

اخبار اسرائيل

اخبار الاقصى

اقتحام الاقصى

اخبار القدس

اخبار فلسطين




لا تفوتك
ملخص اجتماع وزيرى نقل مصر والسودان لربط البلدين بالسكة الحديد × 8 معلومات

ملخص اجتماع وزيرى نقل مصر والسودان لربط البلدين بالسكة الحديد × 8 معلومات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة