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مستشفى جامعة بنى سويف الأولى فى القضاء على قوائم انتظار المرضى

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 01:37 م
مستشفى جامعة بنى سويف الأولى فى القضاء على قوائم انتظار المرضى الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف
بنى سويف - أيمن لطفى
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أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ، عن احتلال مستشفى بنى سويف الجامعى المركز الأول في القضاء على قوائم انتظار المرضى بنسبة وصلت إلى 86%، وذلك طبقا لبيان المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

وأشار منصور حسن فى تصريح له اليوم الأربعاء ، إلى أن إجمالي عدد العمليات الجراحية التي تم اجراءها  بالمستشفى الجامعي وصلت إلى 331 عملية منها 17 عملية جراحة قلب، و216 قسطرة القلب، و12 جراحة المفاصل، و62 جراحات الرمد، و24 جراحة المخ. والأعصاب.     

وعلى صعيد متصل أوضح  الدكتور منصور حسن ، أن لجنة تعيينات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة التى يترأسها  وافقت على الندب الجزئي لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة لمدة يوم واحد فقط ، مع السماح بإمكانية ندب أعضاء هيئة تدريس من الجامعات الأخرى ندبا كاملا أو النقل طبقا لاحتياجات الأقسام العلمية بالكليات والمعاهد بالجامعة مع الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح المعمول بها.

وأضاف منصور حسن ، أن اللحنة وافقت  أيضا على تعيين بعض الأساتذة بدرجة أستاذ متفرغ لبلوغهم سن المعاش، والموافقة على تكليف عدد من المعيدين ببعض الكليات والمعاهد حسب التخصصات العلمية المطلوبة، كما تمت مناقشة مذكرات التظلم المعروضة من بعض الخريجيين بالجامعة والرد عليها.

 

 

 


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