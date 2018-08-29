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الأربعاء، 29 أغسطس 2018 06:31 م
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مدير أمن البحيرة يتفقد المواقع الشرطية وخدمات الكنائس

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 06:26 م
مدير أمن البحيرة يتفقد المواقع الشرطية وخدمات الكنائس مدير أمن البحيرة
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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تفقد اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة مركزى شرطة حوش عيسى و ابوالمطامير وتابع سير الأعمال الإدارية بهم ومدى تفهم الضباط والإفراد لإعمالهم المكلفين بها.

 

ووجه مدير أمن البحيرة بتسهيل كافة الإجراءات لكبار السن وحسن معاملة المواطنين وتوفير أماكن للانتظار، كما ناقش سيادته بعض المواطنين عن مدى سهولة ويسر الإجراءات .

 

كما فاجأ مدير أمن البحيرة الخدمات الأمنية المعينة لتامين الكنائس بمدينة حوش عيسى وأبوالمطامير وتابع إجراءات فحص المترددين من خلال البوابات الإلكترونية، وحرص خلال جولته على تفقد قيام خبراء المفرقعات بالتمشيط المستمر لها لتحقيق أعلى درجات التأمين.

 

كما تفقد الرشيدى وحدة مرور ابوالمطامير وحرص أثناء الجولة فى مناقشة المتردين سواء للتراخيص أو لتجديد الرخصة عما إذا كانت هناك مشاكل أو معوقات وعلى نوع الخدمة المقدمة من إدارة المرور حيث أن الجهاز الشرطى جهاز خدمى من الدرجة الأولى هدفه تقديم الخدمات الملائمة للمواطنين .

 

ووجه اللواء جمال الرشيدى بسرعة إنهاء إجراءات المترددين على إدارة المرور خاصة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، كما حث الجميع على بذل الجهد للارتقاء بالمنظومة الأمنية نحو توفير الأمن والأمان والاستقرار.


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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