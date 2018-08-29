محافظ كفر الشيخ يؤكد على استمرار حملات غلق مراكز الدروس الخصوصية

قال اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، إن حملات غلق جميع مراكز الدروس الخصوصية، وتفعيل الضبطية القضائية، ستستأنف أعمالها خلال الفترة المقبلة في المدن والقرى، لغلق مراكز الدروس الخصوصية، وإزالة إعلانات المدرسين بالشوارع وعلى مراكز الدروس الخصوصية.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، لـ"اليوم السابع"، أنه شدد على تحرير محاضر للمعلمين ولأصحاب الوحدات السكنية المؤجرة كمراكز دروس خصوصية، وتوقيع غرامات عليهم.

كما شدد المحافظ على متابعة المدارس من اليوم الأول، ومنع المعلمين من الخروج من المدارس إلا بعد نهاية اليوم، مؤكدا أن هدفه الأول هذا العام انتظام العملية التعليمية بالمدارس، مشيراً إلى أنه شدد على تفعيل مجموعات التقوية على أن يختار الطلاب معلميهم .