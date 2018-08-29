محافظ كفر الشيخ: الحكومة وافقت على إقامة مصنع للبتروكيماويات بـ85 مليون دولار

كفر الشيخ - فريق المحافظات

استعرض اللواء السيد نصر محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، مشروع إقامة مصنعاً للبتروكيماويات، عبر الفيديو كونفرنس، بغرفة العمليات الرئيسية بديوان المحافظة، باجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك لتصنيع الـ MDF واستغلال المخلفات الزراعية لتحقيق قيمة اقتصادية مضافة من المخلفات الزراعية، والحفاظ على البيئة، بالتعاون مع الشركة القابضة للبتروكيماويات، بمنطقة مطوبس الصناعية، بالساحل الشمالى للمحافظة، لصناعة أخشاب متوسطة الكثافة، تستخدم فى تصنيع الأثاث المكتبى، وغيرها من الصناعات، على مساحة 150 فدان باستثمارات قدرها 85 مليون دولار.

وأوضح أنه تمت موافقة مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم على إقامة المشروع، لافتاً إنه سيتم البدء فى تنفيذ المشروع خلال عامين بعد إنتهاء الإجراءات الإدارية القانونية، وذلك لتحقيق قيمة اقتصادية عالية ودعم الاقتصاد الوطنى وتوفير العديد من فرص العمل لأبناء كفرالشيخ.