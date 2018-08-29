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الأربعاء، 29 أغسطس 2018 08:05 م
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محافظ بورسعيد يشهد فعاليات الدورة التأهيلية للشباب بالهيئة الاقتصادية لمحور القناة

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 07:14 م
محافظ بورسعيد يشهد فعاليات الدورة التأهيلية للشباب بالهيئة الاقتصادية لمحور القناة جانب من اللقاء
بورسعيد - السيد فلاح
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شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اليوم يرافقة اللواء عبد القادر درويش، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لمحور قناة السويس المنطقة الشمالية، فعاليات الدورة التدريبية التي تقيمها الهيئة تحت رعاية الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس لتأهيل شباب الخريجين للعمل في المشروعات المنتظرة في المحور.
 
وقال محافظ بورسعيد، أن مثل هذه الدورات تعد أجيال من الشباب الموهلين من الناحية الفنية للعمل في مختلف المشروعات  كما تؤكد اهتمام الدولة بالشباب باعتبارهم قادة المستقبل. 
 
وطالب "الغضبان"، من الشباب التمسك بالثقة في القيادة المصرية التي تقود مشروعات التنمية القائمة علي أرض الواقع أمام الجميع  كما طالبهم بالتصدي للشائعات وحروب الجيل الرابع التي تستهدف زعزعة الاستقرار ولن تفلح هذه المحاولات بفضل تماسك الشعب المصري والذي عرف الفارق بين قيادة تبني بإخلاص لصالح الوطن ونظام كاد أن يتجه به الي المجهول.
 

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