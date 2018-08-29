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الأربعاء، 29 أغسطس 2018 12:08 م
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محافظ بنى سويف يفتتح طريق حيوى يخدم حركة المرور والنقل من المحافظة

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 12:01 م
محافظ بنى سويف يفتتح طريق حيوى يخدم حركة المرور والنقل من المحافظة المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف
بنى سويف - هانى فتحى
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افتتح المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف، طريق  الحمام  بمركز ناصر والذى يمثل أهمية حيوية للمنطقة بأكملها ، حيث يربط طريق الجيزاوية "المؤدي  إلى محافظتى الجيزة والفيوم " بطريق دمو  "الواصل بين محافظتي بني سويف والفيوم"، فضلاً عن ربط قرية الحمًام وتوابعها بطريق دمو ، والذى سيساهم فى التيسير على الأهالى بالمنطقة لقضاء مصالحهم اليومية ، فضلا عن كونه تيسيرا على المسافرين من خلال دائرة المنطقة.

ورافق المحافظ خلال الجولة النائبان هشام مجدي، عبد الحكيم مسعود عضوا مجلس النواب ، والمهندس ناصر فراج مدير عام الطرق والنقل والمحاسب محمد بكري رئيس المدينة ،والأستاذ محمد حسام وكيل وزارة التربية والتعليم،والمهندس عمر عبد اللطيف مدير عام الأبنية التعليمية.

ومن جانبه أوضح المهندس ناصر فراج مدير عام الطرق والنقل،أن هذا رغم صغره  إلا أنه يعتبر من الوصلات الهامة والحيوية ، التي ستضيف تسهيلات كثيرة على المنطقة ، مشيرا إلى أن المحافظ المهندس شريف حبيب وجه بسرعة نهو المشروع والذي كان مطلبا فنيا لحل بعض المشكلات التي تتعلق بالحركة المرورية بدائرة المنطقة ، والذي طالب به الكثير من أهالي المنطقة .

وأضاف " فراج" أن الطريق يصل طوله إلى  300 متراً وتكلفة 400 ألف جنيه ، وتم عمل  توسعة له  وعمل تكاسى على جانبى التر المجاورة ليصل عرضه إلى 6 أمتار، وهو ما يشكل إضافة كبيرة لإمكانات هذه الوصلة الحيوية ، وتسهيلا للحركة عليها.

 

 

 

 

 

 


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